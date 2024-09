Arbeitskampf vor 100 Jahren 25 Prozent Lohnkürzung: Als den Völklingern der Kragen platzte

Als die Röchlingwerke in Völklingen 1924 die Löhne massiv kürzen wollten, kam es zu langen Arbeitskämpfen. Fotos von damals gibt es bisher nicht – hier eine Demonstration im Nachgang ein halbes Jahr später am 1. Mai 1925 in der heutigen Rathausstraße, damals Wilhelmstraße . Die Straßenbahn im Hintergrund ist gerade aus der Luisenstraße (Heute Karl-Janssen-Straße) um die Kurve gekommen, das Haus links war das „Haus Blandin“, damals größtes Textilhaus in Völklingen. Später stand in dem Bereich der längst abgerissene Querriegel des Kaufhofs. Die Demonstrierenden würde heute durch die Rathausstraße Richtung Globus gehen.

Foto: Sammlung Kesternich