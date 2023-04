Allzeit bereit 20 Jahre Warndt-Scouts Ludweiler

Das Fest beginnt am Samstag, 15. April, um 15 Uhr mit einer Begrüßung und einem Eröffnungsspiel. Um 16 Uhr startet die Schnitzeljagd der Wölflinge (Kinder von sechs bis elf Jahre), gefolgt um 16.30 Uhr von einem Stationsspiel im Wald für „Jufis“ und „Pfadis“ (Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahre), sowie einem Rückblick in Bildern auf die Stammesgeschichte. Um 20 Uhr beginnt ein bunter Abend, ab 22 Uhr gibt’s Stockbrot am Lagerfeuer.