Personalversammlung : Alle städtischen Kitas am Freitag in Völklingen zu

Alle städtischen Kitas am Freitag in Völklingen zu

Eine Kita-Erzieherin ist umringt von Kindern. Am Freitag sind die städtischen Kitas in Völklingen geschlossen. Foto: dpa. Foto: picture-alliance/ dpa/Waltraud Grubitzsch

Völklingen Am Freitag bleiben alle städtischen Kitas in Völklingen geschlossen. Einen Notdienst oder anderweitige Ausweichmöglichkeiten für Eltern wird es nicht geben.

Kann die Verwaltung denn nicht wenigstens einen „Notdienst“ in einer Kita einrichten? Lars Hüsslein, Referent der Oberbürgermeisterin, erklärt: „Die Kitas haben den Termin der Gesamtpersonalversammlung, ebenso wie alle anderen Schließtage zur pädagogischen Weiterbildung in den Einrichtungen auch, den Eltern und Elternausschüssen im Vorhinein kommuniziert, so dass diese sich frühzeitig auf eine alternative Betreuung einrichten können. Nach der Personalversammlung nutzt das Kita-Personal die Gelegenheit, sich in den jeweiligen Einrichtungen pädagogisch weiterzubilden bzw. administrative Arbeiten zu erledigen.“ Die Schließung der Diensstellen bei Personalversammlungen erfolge seit Jahren ohne Notdienst; sie wird in der Presse, auf der Internetseite sowie am Rathauseingang frühzeitig angekündigt.