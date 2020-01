Sicherheitsbeirat : AG „Lebenswertes Völklingen“ tagt

Der Völklinger Sicherheitsbeirat berät den Stadtrat in bestimmten Fragen. Zum Sicherheitsbeirat gehört auch die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Lebenswertes Völklingen“. Diese hat ihre erste Sitzung im neuen Jahr am kommenden Mittwoch, 22. Januar, 15.30 Uhr, im Stadtteiltreff (Kreppstraße 5). „Neue aktive Mitstreiter und Interessierte sind herzlich willkommen“, heißt es in der Einladung.