Völklingen : Adventsfeier im Haus der Diakonie

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses der Diakonie in Völklingen laden am Mittwoch, 11. Dezember, die Besucher der Beratungsstellen und des Cafés Valz sowie alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils von 10 bis 14 Uhr zu einer Adventsfeier in die Räume des Cafés Valz in der Gatterstraße ein.

