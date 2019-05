ADFC-Fahrradklimatest für Völklingen : „Es gibt noch viel Luft nach oben“

Völklingen Radfahrer haben beim ADFC-Fahrradklimatest die Bedingungen für sie in Völklingen bewertet. Dafür gab’s gesamt die Schulnote 4,2.

Um die Wahrnehmung der Radverkehrsbedingungen gehe es bei dem Test, sagte Fläschner. Und resümierte: Trotz Verbesserungen (gegen den Trend, siehe Info) gebe es „noch viel Luft nach oben“. Das Erreichte wurde honoriert – lobend äußerte man sich so zur Öffnung der Poststraße. Dort können Radler nun auch gegen die Einbahnstraße fahren. Aber: „Die Ergebnisse sind nicht so gut, dass man sich darauf ausruhen darf.“ Von September bis November 2018 hatten 63 Völklinger 32 Fragen in fünf Blöcken beantwortet. Das brachte einen Sprung nach vorne: Hatte die Stadt 2016 – da hatten 52 Leute mitgemacht – in ihrer Kategorie den vorletzten Platz mit Rang 363 von 364 belegt, rutschte sie nun ins Mittelfeld: Rang 237 von 311. Bei den Fragen ging es um „Fahrrad und Verkehrsklima“, um den Stellenwert des Radverkehrs, die Sicherheit und den Komfort beim Radfahren sowie um die Infrastruktur und das Radverkehrsnetz. Überall gab’s Verbesserungen, aber auf mäßigem Niveau. In fast jeder Kategorie steht die Durchschnittsnote 4 (plus x), nur in Sachen Infrastruktur und Radverkehrsnetz rutschte das Ergebnis mal in den Dreierbereich (von 4,3 auf 3,7).