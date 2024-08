Erstes Abtatsten im Völklinger Stadtrat Neuer Personalausschuss hat jetzt das Sagen

Mit einer gewissen Spannung konnte man sie durchaus erwarten, die erste Arbeitssitzung des Völklinger Stadtrates. Um es mal ganz allgemein und vorsichtig zu formulieren: Die Fraktion von „Wir Bürger Völklingen“ und ein Großteil der anderen Fraktionen sind sich nicht unbedingt in bester Freundschaft zugetan. Zudem sind SPD- und CDU-Fraktion enger zusammengerückt, haben auch in den Ortsräten schon bei Ortsvorsteherwahlen kooperiert. Würden die Fraktionen also, sinnbildlich gesprochen, die gewetzten Messer auspacken? Nein. Der Austausch der Argumente war klar und unmissverständlich in der Sache, aber im Ton nie unangemessen.