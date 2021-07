Freude über gute Zeugnisse : Abi am AEG: Zeugnisse auf dem Schulhof

Völklingen ABI am AEG: Zeugnisse gab’s diesmal auf dem Schulhof

Auch am Völklinger Albert-Einstein-Gymnasium keine Abi-Feier wie in „normalen“ Jahren: Wegen der aktuellen Lage erfolgte die Übergabe der Abiturzeugnisse, im Beisein der Eltern, auf dem Schulhof. „Schulleiterin Dr. Doris Simon hob in ihrer Ansprache insbesondere die persönliche Entwicklung der jungen Damen und Herren in den letzten acht Jahren hervor und dankte den Eltern und dem Kollegium für das hohe Engagement“, heißt es im Bericht der Schule.