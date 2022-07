Autobahnsanierung in Völklingen : A 620 wegen Bauarbeiten gesperrt: Großer Stau in Völklingen

Völklingen Die Fahrbahn der A620 zwischen den Anschlussstellen Völklingen-Wehrden und Völklingen-City wird in Fahrtrichtung Saarbrücken saniert. Deshalb muss die Fahrbahn gesperrt werden. Am Freitagmorgen wurde die Baustelle eingerichtet, und der Stau auf der Umleitungsstrecke ließ nicht lange auf sich warten.

Der regionale Verkehr wird bei Völklingen-Wehrden von der Autobahn abgeleitet und über die Stadtteile Wehrden, Geislautern und Fürstenhausen zur Auffahrt Völklingen-Mitte geführt. Die Ampelschaltung auf der Strecke wurde nach Angaben der Autobahn GmbH an das erhöhte Verkehrsaufkommen angepasst. Dennoch staute es sich an der Ableitung von der Autobahn zur Umleitungsstrecke am Vormittag bis auf die Autobahn. Um die Strecke zu entlasten, wird der Fernverkehr auf der A 8 gebeten, vor dem Autobahndreick Saarlouis die großräumige Umleitung auf der A 8 zu nehmen und Saarbrücken über die A 623 oder die A 1 anzufahren. Die erste Bauphase endet am 11. Juli, am 12. Juli beginnt die zweite Phase, in der die Richtungsfahrbahn Luxemburg gesperrt sein wird. Die Baustelle bildet den Auftakt mehrerer Großbaustellen auf der A 620 im Juli und August.