Unfall in Riegelsberg : 82-Jährige rettet sich mit Sprung über Vorgartenmauer vor heranschleuderndem Auto

Unfall in Riegelsberg

Bei einem spektakulären Unfall in Riegelsberg hatte eine 82-Jährige einen Schutzengel. Foto: dpa/Stefan Puchner

Riegelsberg Eine 82 Jahre alte Frau hat sich filmreif vor einem herannahenden Auto gerettet. Dessen Fahrer hatte die Kontrolle über den Pkw verloren. Der Nissan Micra schleuderte auf die Frau zu – und die alte Dame sprang über eine Mauer, um sich zu retten.

Glück im Unglück hatte eine 82 Jahre alte Frau am Donnerstag, 6. März, bei einem Unfall in Riegelsberg. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Fahrer eines Nissan Micra gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto in der Hixberger Straße aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab. Der Wagen überfuhr eine Mittelinsel. Das Fahrzeug kollidierte dabei mit mehreren Verkehrsschildern. Der außer Kontrolle geratene Nissan schleifte diese mit über die Fahrbahn und kam auf dem Gehweg zum Stehen.