Parken : Streithähne sorgen in Völklingen für Polizeieinsatz

Völklingen Ein Streit um angeblich falsches Parken ist am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, ging deswegen ein 76-Jähriger in der Straße Am Schulzenfeld mit einem Pfosten auf den Wagen seines Nachbarn (25) los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red