VHS Völklingen Ein Baustein fürs lebenslange Lernen

In ihren Ansprachen zeichneten Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und Völklingens Oberbürgermeisterin Christiane Blatt die Entwicklung der VHS seit ihrer Gründung nach und würdigten den Wert der Einrichtung für die Stadt und ihre Bürger. „Seit 65 Jahren ist die Volkshochschule der Garant für außerschulische Bildung und lebenslanges Lernen in unserer Stadt. Als eine der größten Volkshochschulen des Saarlandes hat sie es immer verstanden, den wechselnden Weiterbildungsansprüchen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden“, erklärte die Oberbürgermeisterin in ihrer Ansprache.