Mitglieder einer Familie solidarisierten sich gegen Beamte Sechs Polizisten bei Einsätzen in Völklingen verletzt – das waren die Gründe

Sechs verletzte Beamte nach zwei Einsätzen stehen in der Wochenendbilanz der Polizeiinspektion (PI) Völklingen. Am Freitagvormittag solidarisierten sich Mitglieder einer Familie gegen Polizisten bei einem Einsatz in Fürstenhausen und verletzten zwei Einsatzkräfte leicht. Der PI zufolge sollten die Beamten helfen, ein Kind in die Obhut des Jugendamtes zu nehmen. Mitglieder der Familie wollten das verhindern – was zu den Verletzungen der Polizisten führte.