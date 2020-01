Grubenunglück in Luisenthal : Heilige Messe für getöte Bergarbeiter

Grubenunglück in Luisenthal

Riegelsberg Anlässlich des 58. Jahrestages des Grubenunglücks in Luisenthal mit 299 Toten gedenken die Bergmannsvereine St. Barbara Buchschachen und St. Josef Güchenbach der Opfer in einer heiligen Messe.

Diese findet am Sonntag, 9. Februar um 10.15 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Josef in Riegelsberg statt. Sänger des Saarknappenchores und umliegende Bergmannsvereine werden die Messfeier mitgestalten.