56-Jähriger aus Völklingen vermisst

Seit Samstagabend wird der 56-jährige Frank Atzorn vermisst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach Angaben der Polizei ist Frank Atzorn am Samstag gegen 23 Uhr von einer Firmenfeier am Sebastian-Riewer-Weiher in Völklingen-Wehrden nicht nach Hause zurück gekehrt.