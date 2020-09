Alkohol war wieder Mal kein guter Berater : Betrunkener legt sich mit Polizei an

Völklingen 43-Jähriger rast ohne Führerschein und mit knapp 3,3 Promille durch Wehrden.

Im Völklinger Stadtteil Wehrden kam es am frühen Montagabend auf der Wehrdener Brücke zu einer „Trunkenheitsfahrt mit anschließender Widerstandshandlung“, so der Polizeibericht. Zunächst war die Völklinger Polizei benachrichtigt worden, dass ein Betrunkener in der Schaffhauser Straße in einen schwarzen Mercedes Benz eingestiegen und in Richtung Rathausstraße davongefahren sei. Dabei sei der Fahrer klar erkennbar viel zu schnell unterwegs gewesen und in deutlichen Schlangenlinien gefahren.