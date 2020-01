An vielen Standorten wird gebaut : 4,7 Millionen Euro für Völklinger Kitas

Völklingen Große finanzielle Unterstützung von Bund, Land und Regionalverband macht Investitionen möglich.

Die städtische Kita in Lauterbach erhält einen Anbau für eine vierte Gruppe. Dadurch können der Betrieb der ehemaligen Kita aufgegeben und die Kosten gesenkt werden. In der Baumaßnahme für 743 000 Euro sind auch die Kosten für einen besseren Sonnenschutz und größere Essens- und Waschräume enthalten. Ebenfalls bis Juli wird der Neubau der Evangelischen Kindertagesstätte Rheinstraße im Stadtteil Heidstock fertig, teilt die Verwaltung mit. Die Kinder werden dann in fünf Gruppen betreut. Die Bau kostet rund 2,8 Millionen Euro, Zuschüsse von Bund, Landesregierung und Regionalverband Saarbrücken betragen insgesamt 1,65 Millionen Euro. Vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport kommen weitere 548 000 Euro, erklärt die Stadt.

In der Kita Ludweiler investiert die Stadt 131 000 Euro für den Brand- und Sonnenschutz, in der Kita Geislautern-Wehrden entstehen 25 neue Plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Die städtische Kita Schubertstraße wird mit 110 000 Euro ertüchtigt. In der Kita in der Haydnstraße werden 118 000 Euro verbaut. Schließlich erhält die städtische Einrichtung „Kunterbunt“ im Neuen Rathaus neue Sanitärräume für 300 000 Euro.