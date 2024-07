Open Air in Völklingen „3x3“ in Völklingen: Mehr als ein Open Air

Das Open Air ist gerade auch deswegen seit jeher kostenlos, wird durch Fördergeld des Regionalverbandes Saarbrücken und in diesem Jahr erstmalig auch der Sparkasse Saarbrücken finanziert. Unterstützt wird das Juz bei der Ausführung der Veranstaltung von der Stadt Völklingen und vom Jugendmigrationsdienst im Quartier. Die Planungsarbeit übernehmen aber in der Hauptsache die Besucher des Juz. Und auch wenn Schäfer, Windhäuser, Schuhmacher und Schmitz dort längst keine Gäste mehr sind, sind sie in Sachen „3x3 Open Air“ weiter mit Eifer dabei. „Wir hatten das Privileg, an so etwas teilhaben zu können, uns hat das total viel gebracht in unserer Entwicklung, und wir möchten das auch gerne weitergeben“, erklärt Schäfer dieses Engagement, „und so bekommen auch Kids aus sozial schwachen Familien die Chance, etwas Schönes zu erleben.“