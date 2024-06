Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt ... Ersatzbank auf vier Rädern kommt aus Köln

Im Warndt hat die Sparkasse ein in ihrer Firmengeschichte einmaliges Desaster erlebt: Im Bezirk Warndt wurde die Filiale Großrosseln von Dieben gesprengt (wir berichteten), in den Völklinger Stadtteilen Ludweiler und Geislautern wurden die Filialen durch das Hochwasser der Rossel zerstört. Damit fielen gleich drei Anlaufstellen aus, die Kunden standen nach dem Starkregen vor geschlossenen Filialen und kaputten Geldautomaten. Die Schäden an den drei Standorten sind erheblich. Doch Hilfe kam von der Sparkasse Köln und ihrer rollenden Filiale.