Fluchtversuch scheitert : 28-Jähriger will mit Roller Polizeisperre durchbrechen

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Völklingen Eine Polizeistreife ist am Samstag gegen 12.20 Uhr in der Völklinger Hohenzollernstraße ein lilafarbenen Motorroller aufgefallen, an dem kein Nummernschild angebracht war. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht, die ihm zunächst auch zu gelingen schien.

