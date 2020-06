Tödlicher Unfall : 20-Jähriger stirbt nach Stromschlag auf Bahngelände in Völklingen

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte bei einem Einsatz auf dem Bahngelände am Bahnhof in Völklingen. Foto: BeckerBredel

Völklingen Am Mittwochabend kam es auf dem Bahngelände des Völklinger Bahnhofs zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann ist infolge eines Stromschlags seinen schweren Verletzungen erlegen.

Am Mittwochabend wurde der Polizei ein Stromunfall auf dem Bahngelände am Bahnhof in Völklingen gemeldet. Am Einsatzort eingetroffen fanden die Rettungskräfte einen regungslos auf dem Boden liegenden Mann vor.