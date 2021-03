Wichtige Ansiedlung : 150 Arbeitsplätze entstehen in Völklinger Logistikzentrum

150 Arbeitsplätze entstehen in Völklinger Logistikzentrum

Völklingen Die Dietz AG hat den Bauantrag für ein Logistikzentrum im Gewerbepark Ost bei der Stadt Völklingen eingereicht. Auf dem Gelände der ehemaligen Saarlandraffinerie soll Mitte nächsten Jahres auf rund 60 000 Quadratmeter Mietfläche die Warenlogistik für ein namhaftes deutsches Unternehmen starten.

Mindestens 150 Arbeitsplätze werden an dem Standort entstehen. „Die Revitalisierung der ehemaligen Saarlandraffinerie, in Ergänzung zum erfolgreichen Gewerbepark Ost, ist ein weiterer Impuls für Völklingen“, erklärt Oberbürgermeisterin Christiane Blatt. Hier entstehe innerhalb kurzer Zeit bereits das zweite Logistikzentrum eines global tätigen Unternehmens in Völklingen, teilt die Stadtverwaltung mit.