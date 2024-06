Polizeibericht aus Völklingen 13-Jähriger seit Donnerstag vermisst

Völklingen · Der 13-jährige Dariusz Miszka aus Völklingen wird vermisst. Wie die Polizei berichtet, ist der Junge am vorigen Donnerstag, 27. Mai, am Nachmittag nicht von der Schule nach Hause zurückgekehrt. Dariusz ist etwa 150 bis 155 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und hat braune Haare, die bis an die Ohren heranreichend.

03.06.2024 , 11:42 Uhr

Polizei sucht vermissten Jungen. Foto: Polizei