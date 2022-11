Mitmachausstellung zum Völklinger Stadtjubiläum : Das Mittelalter – finster, langweilig, schmutzig?

„Mittelalter“ im Neuen Rathaus Völklingen: Ludwig Heil zeigt hier syrischen Kindern, wie unsere Vorfahren lebten. Foto: BeckerBredel

Völklingen Im Rahmen von „1200 Jahre Völklingen“ will eine Ausstellung für junge Leute mit solchen Vorurteilen aufräumen.

„Mittelalter – finster, langweilig, schmutzig?“, so heißt die interaktive Führung des Jugendmigrationsdienstes im Quartier (JMD-iQ), die in Zusammenarbeit mit der Stadt Völklingen entstanden ist. An insgesamt vier Tagen der bis zum 4. November dauernden Herbstferien sind jeweils um 10 und 13 Uhr begleitete Besuche der Ausstellung möglich. In erster Linie richtet sich die Veranstaltung zwar an Kinder und Jugendliche, aber auch interessierte Erwachsene sind willkommen.

Die knapp zweistündige Führung durch den kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses übernimmt Ludwig Heil. Der ehrenamtliche Denkmalbeauftragte des Saarlandes befasst sich, unter anderem als Vorsitzender des Völklinger Vereins „Die Tafelrunde – Verein für lebendiges Mittelalter und Live-Rollenspiel“, seit 25 Jahren mit dem Thema Mittelalter – ein echter Kenner des Fachs.

Wenn jemand in der Lage ist mit Vorurteilen über die geschichtliche Zeitepoche – und solche findet man en masse – aufzuräumen, dann er. Von Aberglaube, Hexenwahn und -hinrichtungen, über Unbildung und Vorstellung von einer flachen Erde, bis hin zur Ständeordnung und die, der Pest und anderer Seuchen geschuldete, geringe Lebenserwartung der Bevölkerung – Was steckt hinter den Klischees des Finsteren Mittelalters?

„Natürlich sind Methoden wie die Hinrichtung schrecklich gewesen, aber wenn wir ehrlich sind, kommt ähnliches in gewissen Regionen auf der Welt auch heute noch vor. Das Gleiche gilt auch für den Glauben daran, dass die Erde eine Scheibe ist, und die Ständeordnung ist dem Kastensystem im Hinduismus ähnlich. Solche Archetypen gibt es in jeder Epoche“, erklärt Heil und fügt hinzu: „Wenn das Mittelalter finster war, dann weil es keine verglasten Fenster und damit kein Tageslicht in den Häusern gab.“

Im Mittelalter leben, das wollte der ehrenamtliche Denkmalbeauftragte aber dennoch nich, nur: „Einen Zauberring hätte ich aber schon gerne, der mich zumindest für eine kurze Zeit dort hineinbringt. Das wäre eine interessante Erfahrung.“

Eine solche Erfahrung will Heil auch seinen jungen Besuchern während der interaktiven Mitmachausstellung bieten: „Trockene Fakten gehören natürlich dazu, aber wenn die Kinder die Themen selbst erfahren können, nehmen sie gleich viel mehr mit. Das Lernen mit allen Sinnen macht eine solche Führung zum Erlebnis, bei dem auch etwas hängenbleibt.“

Mit buntem Gaukler-Gewand, angelehnt an seine fiktive Figur „Giacomo der Gaukler“, empfing der Diakonie-Mitarbeiter am Freitagnachmittag eine Gruppe syrischer Kinder zum ersten von insgesamt acht Terminen der Mittelalter-Ausstellung. Und der Begriff „Mitmach“-Ausstellung ist hier wörtlich zu nehmen: schauen und gerne auch anfassen. Bei den beiden Jungs in der Gruppe kamen die Rüstungsteile und die – selbstverständlich stumpfen – Waffen erwartungsgemäß am besten an.

Und auch der Reporter durfte beim Spannen der Armbrust sein Glück versuchen – es blieb beim Versuch. Untermalt wurde die Führung von informativen Filmeinspielungen, atmosphärischer Mittelaltermusik und einer Erzählreise durch die saarländische Burgen-Geschichte. Zum Abschluss der Ausstellung gab es noch eine Lehrstunde in mittelalterlichem Tanz.

Die Frage, die am Ende der Ausstellung bleibt: Was ist denn jetzt so schmutzig am Mittelalter? Der Kenner Ludwig Heil meint: „Die Menschen hatten damals eben keine guten Hygienevoraussetzungen. Sauber halten konnten sie sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber trotzdem.“

Als Mittelalter-Laie nimmt der Reporter von der Mitmachausstellung mit, dass es viele Klischees und Vorurteile über das Mittelalter gibt, mit denen Ludwig Heil aufzuräumen versucht.