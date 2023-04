Umweltsünde oder nicht? Rodung von 100 Bäumen in Geislautern sorgt für Aufregung (mit Fotos)

Völklingen · Rund 100 Bäume sind weg: Naturfreunde sind ungehalten wegen der Rodungsarbeiten am Rehbruch Weiher in Völklingen-Geislautern. Warum wurde in der Brutzeit gerodet?

25.04.2023, 21:49 Uhr

12 Bilder Aufregung wegen Rodung: 100 Bäume in Geislautern gefällt 12 Bilder Foto: BeckerBredel

Für Verärgerung bei Naturfreunden sorgten die umfangreichen Rodungsarbeiten am Rehbruch Weiher im Völklinger Stadtteil Geislautern. Der Rehbruch ist ein Naherholungsgebiet zwischen Geislautern und Ludweiler. Hier geht es zur Bilderstrecke: Aufregung wegen Rodung: 100 Bäume in Geislautern gefällt