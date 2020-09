1,4 Millionen Euro für zwei Projekte in Völklinger Innenstadt : Skulpturen für den Globus-Kreisel

Völklingen Völklinger Stadtrat gibt auch grünes Licht für neuen Platz am Alten Rathaus.

Mit zwei Vorhaben, die die Völklinger Innenstadt attraktiver machen sollen, hat sich der Stadtrat am Donnerstagabend beschäftigt: Zwi­schen dem Al­ten Rat­haus und dem ge­plan­ten Mo­de­park Rö­ther wird ein Platz mit Bäu­men angelegt. Geschlossen stimmten der Rat dem Gestaltungsentwurf zu. Der Platz bleibt für Autos und Busse befahrbar. Rund 1,3 Mil­lio­nen Eu­ro wird das Projekt kos­ten. Geld da­für kommt aus dem För­der­pro­gramm Stadt­um­bau West, auß­er­dem ha­t das Innen- und Bauminis­te­ri­um Mittel aus ei­nem Topf der Eu­ro­päi­schen Uni­on in Aus­sicht ge­stellt. So müss­te die Stadt Völk­lin­gen am En­de 16 Pro­zent der Kos­ten über­neh­men, al­so 208 000 Eu­ro. Die Bau­ar­bei­ten sollen kommendes Jahr beginnen. Spä­tes­tens wenn der Mo­de­park er­öff­net, soll der Platz fertig sein.