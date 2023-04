Polizei sucht Zeugen Gullydeckel in Völklingen geklaut - Zwei Autos wurden beschädigt

Ausgehobene Gullydeckel beschädigten in der Nacht zwei Autos. Ein bislang unbekannter Täter hob fast alle Kanalabdeckungen in der Rathausstraße, auf der Wehrdener Brücke, in der Schaffhauser Straße, in der Straße Zur Turnhalle und in der Hostenbacher Straße in Völklingen aus ihrer Halterung. Zwei der entwendeten Abdeckungen legte er in der Rathausstraße in Höhe des Weltkulturerbes Völklinger Hütte jeweils mittig auf beide Fahrspuren.