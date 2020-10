Steigende Zahlen : Virologe: Corona-Lage im Saarland nicht bedrohlich

Saarbrücken Trotz schnell steigender Fallzahlen warnt der Homburger Experte Jürgen Rissland vor Panik. Die Bundesregierung fordert Wachsamkeit.

Obwohl die Corona-Infektionszahlen im Saarland seit einigen Tagen steigen, sieht Jürgen Rissland keinen Grund, in Panik zu verfallen. „Natürlich muss man das Infektionsgeschehen mit einem wachen Auge verfolgen“, sagt der Virologe des Universitätsklinikums in Homburg. Doch im bundesweiten Vergleich lägen die Zahlen weiter unterhalb des Durchschnitts. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen 154 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ergeben sich umgerechnet auf 100 000 Einwohner 15,5 neue Corona-Fälle pro Woche. Bundesweit waren es in diesem Zeitraum 16,2 Fälle. Im Saarland ist es die höchste Zahl, seit das Robert-Koch-Insitut (RKI) Anfang Mai damit begann, diesen Wert als Vergleichsinstrument für die einzelnen Regionen Deutschlands zu verwenden. Innerhalb weniger Tage hat sich der Wert im Saarland mehr als verdoppelt. Am Montag meldeten die Gesundheitsbehörden 15 neue Fälle.