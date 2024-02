Serie Secondhandläden im Regionalverband Kindersachen machen hier noch mal Karriere

Teure Artikel wie Kinderwagen würden auch in Kommission angeboten. Nach einer Terminvereinbarung könne man seine Ware vorbeibringen. Diese müsse in einem guten Zustand sein. Trotzdem wäscht und bügelt die Inhaberin diese Textilien erneut. „Es gibt zum Teil unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit. Kleidungsstücke sollten immer so abgegeben werden, wie man sie auch selbst benutzen würde“, so Schuler. Wer etwas ganz Bestimmtes sucht, könne anrufen und nachfragen. Wenn der gewünschte Artikel zufällig in den Laden komme, werde zurückgerufen. In den Verkaufsräumen gibt es viel zu entdecken. Den Laden zu erkunden bereite schon den Kindern großen Spaß. „Sie dürfen hier auch spielen und die Sachen ausprobieren, während die Eltern sich umschauen“, sagt die Inhaberin.