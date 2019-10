Einzelhandel : Verkaufsoffener Sonntag in der Saarbrücker City

Saarbrücken Für den 3. November lädt der Saarbrücker Einzelhandel zum vierten verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr sind alle Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Neben Cafés und Restaurants wird es zwischen Europa-Galerie und St.

Johanner Markt auch einige Stände mit warmen Leckereien geben. Darüber hinaus organisieren viele Geschäfte zum Sonntag Rahmenprogramme, und Karussells locken Familien mit kleinen Kindern in die Stadt. Die Saarbahn bietet an diesem Tag ihr Event-Ticket an. Das bedeutet, dass bis zu fünf Personen mit einer Einzeltageskarte, also zum Fahrpreis für eine Person, den gesamten Tag alle Busse und Bahnen der Saarbahn nutzen können. Das Event-Ticket ist in den Bussen, den Vorverkaufsstellen, im Saarbahn-Service-Center und an allen Automaten erhältlich.