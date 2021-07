Aktuelle Statistik im Regionalverband : Vier neue Coronafälle am Wochenende

50 Menschen sind derzeit im Regionalverband positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Britta Pedersen

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Sonntag einen neuen Coronafall (Stand 16 Uhr). Am Samstag waren es drei neue Infizierte. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner wird damit nach internen Berechnungen bei 8,9 bleiben.

Maßgeblich sind jedoch die Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Folgetag veröffentlicht werden. Diese können aus unterschiedlichen Gründen leicht von den internen Berechnungen abweichen. Für den Sonntag lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den Regionalverband bei 9,1.