Viel mehr Einsätze in der Nacht

Gleich zweimal wurden die Angehörigen des Löschbezirks Stadtmitte Sulzbach in den letzten beiden Nächten alarmiert. Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr rückten sie zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 623 aus (wir berichteten überregional). Der Einsatz zog sich über viele Stunden bis in die Mittagszeit hin. Bereits am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.40 Uhr folgte der nächste Alarm. Unter dem Stichwort „Zimmerbrand“ rückten die Einsatzkräfte in die Bruchwiesenstraße nach Neuweiler aus. Glücklicherweise handelte es sich hierbei nur um einen Fehlalarm, teilt die Pressestelle der Wehr mit.