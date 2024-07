Exklusive Seniorenwohnungen in Dudweiler Chice Wohnungen für Senioren mitten in Dudweiler: „Victor‘s Servicewohnen am Anger“ wirbt um gut betuchte Rentner

„Leben in bester Gesellschaft“ (so heißt es im Prospekt) sollen die älteren Menschen demnächst Am Anger, direkt am Park zwischen Dudogalerie und Bürgerhaus. Man wirbt mit der „guten Infrastruktur“ in unmittelbarer Nähe – viele Ärzte, Apotheken, Gastronomie und sogar das Bürgeramt in der Dudo-Galerie. Dieser heruntergekommene, schmuddelige Bau des preisgekrönten Architekten Gottfried Böhm und die teils verwahrlost wirkenden Häuser der Siedlungsgesellschaft gegenüber wollen allerdings nicht so recht passen zu dem chicen neuen Komplex mit insgesamt vier Häusern, der seit 2021 im Zentrum entstanden ist, gebaut von der Ifa-Immobiliengruppe aus Rheinland-Pfalz. Die städtische Entwicklungsgesellschaft GIU hatte das Projekt nicht selbst stemmen wollen (wir berichteten). Auch wegen der riesigen Tiefgarage mit über 100 Stellplätzen, die man 2017 mit plante. Heute – in Zeiten der Verkehrswende und der Klimaanpassungsmaßnahmen – würde das vor fünf Jahren nicht unumstrittene Projekt wohl anders aussehen. Immerhin wurde ein KfW 40-Energieverbrauch-Standard gebaut, es gibt Fernwärme und Dachbegrünung.Einige Dudweiler Bürger und Teile des Bezirksrates hatten sich auch Wohnungen für weniger betuchte Menschen erhofft. Andererseits – so die Befürworter – werte das hochpreisige Service-Wohnen die Dudweiler Innenstadt, in der gerade viel gebaut wird, auf. Auch die Dudo-Galerie ist eingerüstet, es tut sich was.