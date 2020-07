Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeibericht aus Völklingen : Versuchter Diebstahl am Geldautomaten

Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Die EC-Karte einer 71-jährigen Frau versuchten zwei Trickdiebe am Samstag, 18. Juni, um 15.20 Uhr in einer Bankfiliale in der Innenstadt zu stehlen. Das teilte die Polizei mit. Nachdem die Frau am Geldautomaten abgehoben hatte, wurde sie von einem der Diebe in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt.