Polizeibericht : Verkehrsunfall mit Fahrerflucht bei Lauterbach

Völklingen-Lauterbach Von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vom Freitag, 31. Januar, 14.22 Uhr, auf der Kreuzwaldstraße berichtete die Polizei am Sonntag. Laut Polizei fuhr ein 51-jähriger Mann aus Völklingen mit seinem Pkw auf der Kreuzwaldstraße in Richtung Lauterbach.

Auf dem engen Waldstück wurde er plötzlich von einem schwarzen Peugeot 206 mit französischen Kennzeichen überholt. Dabei schlingerte der Peugeot von der Straße herunter, auf den Grünstreifen und wieder zurück. Dann stießen die beiden Autos zusammen. Dabei drückte der Peugeot den Pkw des 51-Jährigen nach rechts in den Straßengraben. Der Peugeot fuhr weiter in Richtung der Hauptstraße und Richtung Völklingen. Laut Polizei muss der Peugeot auf der rechten Seite sowie am Unterboden einen erheblichen Schaden haben, und der Auspuff muss herabhängen.