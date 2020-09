Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeibericht : Auto rammt Radler in Völklingen

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Völklingen Frontal gerammt hat eine Pkw-Fahrerin einen Radfahrer am Sonntag, 20. September, 19.30 Uhr, in der Stadionstraße. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Die PKW-Fahrerin bog nach links in die Schubertstraße ab und übersah den entgegenkommenden Radler, der Vorfahrt hatte.