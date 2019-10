Völklingen : Verkehrsrowdy drängt 75-jährige Pkw-Fahrerin ab

Völklingen-Heidstock Von einer Fahrerflucht nach Straßenverkehrsgefährdung berichtet die Völklinger Polizei. Demnach brachte ein rücksichtsloser Autofahrer am Montagnachmittag in der Gerhardstraße eine 75 Jahre alte Pkw-Fahrerin in Gefahr und drängte sie von der Straße.

Von red

Danach flüchtete der Verkehrsrowdy. Die 75-Jährige war mit ihrem VW Golf in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie musste dem Rowdy nach rechts ausweichen und stieß gegen ein Verkehrsschild. Über den Verkehrsrowdy und seinen Wagen konnte die 75-Jährige keine Angaben machen. Die Polizei bittet um Hilfe.