Verkehrschaos in Saarbrücken : A 620 und A 623 nach kilometerlangen Staus wieder frei

Verkehrschaos in Saarbrücken

Saarbrücken Nach einem Unfall ist es im Berufsverkehr auf der Stadtautobahn in Saarbrücken zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Auch auf der A 623 kam es zu Behinderungen.

Auf der A 620 war es am Donnerstag gegen acht Uhr in Richtung Mannheim kurz vor der Westspange zu einem Crash mit zwei Autos gekommen, in der Folge krachten zwei weitere Fahrzeuge aufeinander. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzt den Sachschaden auf 60 000 Euro.