Verkaufsoffener Sonntag und Weihnachtsmarkt : So war der große Shopping-Sonntag am ersten Advent in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 39 Bilder Das war der Shopping-Sonntag in Saarbrücken

Saarbrücken Am ersten Adventssonntag zog es die Menschen aus dem Saarland zum Shoppen nach Saarbrücken. Denn beim verkaufsoffenen Sonntag konnten die Freunde des Einkaufens auf viele Schnäppchen hoffen – auch wenn unter Corona-Bedingungen nicht alles ablief, wie gewohnt.

Von Laura Ockenfels

„Ich finde es super, dass mittlerweile auch in Deutschland der Black Friday angekommen ist und hier aufs ganze Wochenende erweitert wurde. Ich habe bereits Weihnachtsgeschenke für Freunde und Familie kaufen können“, sagt Elena Schmidt aus Saarbrücken. Die Studentin fühlt sich sicher in der Innenstadt, da die Besucher Maske tragen.

Geschäftsführerin von Leder Spahn, Kathrin Genth, findet es „super“, dass sich ihre Kunden an die Hygienemaßnahmen halten: „Wir sind froh, dass in unserem Geschäft einiges los ist. Wir brauchen unsere Kunden nicht zu ermahnen. Die Hände werden am Eingang desinfiziert, der Mund- und Nasenschutz wird getragen, und jeder hält Abstand. Unser Personal ist durchgeimpft und zusätzlich getestet“.

In der Europa-Galerie tummeln sich die Menschen, während es sich in der Bahnhofstraße zwar nach und nach füllte, jedoch nie beengend wurde. Es wurde streng kontrolliert, dass auch an der frischen Luft Maske getragen wird. Einige Menschen kamen mit Ermahnungen davon.

Viele Besucher nehmen den verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln und kombinieren diesen mit einem Besuch des Christkindl-Marktes in Saarbrücken. Auch dort hielt sich die Besucherzahl bis zum Nachmittag in Grenzen. Grund dafür könnte das regnerische Wetter sein. „Gestern war auf jeden Fall mehr los“, erzählt Julia Luthringshauser, die Hand-Brot auf dem Weihnachtsmarkt verkauft.

Edith Schmitz verbringt mit ihrer fünfjährigen Tochter Aniela ein Wochenende in Saarbrücken: „Wir kommen aus Homburg, wollten aber mal richtige Mama-Kind-Zeit haben. Also buchten wir uns ein Hotel hier in Saarbrücken und verbrachten das Wochenende von Samstag auf Sonntag hier. So konnten wir gestern bereits den fliegenden Weihnachtsmann bestaunen“. Zu viel sei der 37-Jährigen auch am Sonntag nicht los gewesen. „Ich finde es hält sich im Rahmen. Es wurde nie gedrängelt, und auf Abstand wurde auch geachtet. Meine Tochter wurde sogar oft gefragt, wo denn ihre Maske ist, dabei muss sie mit fünf Jahren noch keinen Schutz tragen“, so Schmitz. Gemeinsam genießen die beiden einen heißen Apfelsaft, bevor es wieder zurück nach Homburg geht.

Doch nicht nur in der Innenstadt können die Saarländer heiße Getränke und Speisen genießen. Rund um den Deutsch-Französischen-Garten sind alle Parkplätze besetzt, denn auch dort findet ein Weihnachtsmarkt statt. Einige Besucher klagen darüber, dass der Markt nur für ein Wochenende geöffnet ist.

„Wir finden es hier zu voll. An manchen Stellen geht es schon, aber ich verstehe nicht, warum man den Garten nicht mehr genutzt hat. Es gibt noch so viel freie Fläche hier. Schade“, berichtet Silke Barth, die gemeinsam mit ihrer Tochter Svenja Barth den Markt besucht. „Im nächsten Jahr könnte man die Stände weiter auseinanderstellen. Das würde mir besser gefallen“, so Barth. Trotzdem genießen die beiden ihren ersten Glühwein des Jahres auf dem Weihnachtsmarkt, bevor es wieder ins warme Zuhause geht.