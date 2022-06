Abgestellt und nie mehr benutzt : Was macht die Stadt mit den vergessenen Fahrrad-Leichen in Saarbrücken?

Foto: ZKE

Saarbrücken Fahrräder, die offensichtlich nicht mehr gefahren werden können, aber doch noch an Fahrradständern oder Laternen angeschlossen sind, gibt es auch in Saarbrücken. Aber was genau passiert eigentlich mit ihnen?