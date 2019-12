Strafjustiz : Sulzbacher Uniform-Affäre endet glimpflich

Mit offenbar unberechtigten Auftritten in Uniform bei einem öffentlichen Gelöbnis in Sulzbach haben sich zwei Männer Ärger mit der Justiz eingehandelt. Ein dritter war wegen Beihilfe angeklagt (Symbolfoto). Foto: dpa/Britta Pedersen

Sulzbach/Saarbrücken Auftritte in Bundeswehr-Montur brachten drei Männern Ärger mit Streitkräften und Justiz. Die stellte die Verfahren ein.

(ole) Die Auftritte der Herren in Bundeswehr-Uniformen, darunter ein inzwischen zurückgetretener Beigeordneter der Stadt Sulzbach, fanden vor bald zwei Jahren große Beachtung. Aber keinen Beifall. Vielmehr zogen sich die beiden Uniformierten den geballten Unmut der Streitkräfte zu. Und der Justiz. Bundeswehr-Vertreter waren überzeugt, den Herren fehle das Recht, die Dienstkleidung anzulegen und sich damit in der Öffentlichkeit zu zeigen. Für das größte Aufsehen sorgte der damalige Sulzbacher Beigeordnete während einer Bundeswehr-Veranstaltung im Februar 2018.

96 Rekruten des Fallschirmjägerregiments 26 legten am Salzbrunnen-Ensemble vor großem Publikum ihr Gelöbnis ab (wir berichteten). Der damalige Beigeordnete war dort – in Uniform. Was zwei Feldjäger stutzig machte. Sie sollen dem anscheinend ranghohen Offizier den Zugang zum Gelöbnis-Gelände kategorisch verwehrt haben. Dass er auch noch zu Unrecht Orden getragen habe, bestritt der Mann im Gespräch mit der SZ entschieden. Er habe nur „Tätigkeitszeichen“ getragen, „Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise“, die mit mit militärischen Orden nichts zu tun hätten. Auch ein damals 66-Jahre alter Quierschieder erhielt aufgrund seiner Uniform wegen Amtsanmaßung einen Platzverweis. Die Bundeswehr wollte den Auftritt damals nicht auf sich beruhen lassen. „Der Kommandeur des Landeskommandos Saarland – als zuständige Stelle der Bundeswehr im Bundesland – hat eine Strafanzeige wegen Verdacht auf unberechtigtes Tragen von Uniformen, Dienstgraden, Orden und Ehrenzeichen gestellt“, teilte deren Sprecher Thomas Dillschneider damals mit.