Nicht nur für Besucher : Geheimtipp der Tourist-Info ist die Hängematte für die Baumel-Station

Saarbrücken Verena Bernardy arbeitet in der Tourist-Information des Regionalverbandes im Saarbrücker Schloss. Angefangen hat sie dort im letzten Jahr als Aushilfe, mittlerweile gehört die 25-Jährige zur Teamleitung des Informations-Büros.

Sagen Sie mal Frau Bernardy, wie viele Leute kommen eigentlich so am Tag zu Ihnen?

Verena Bernardy: Also im Sommer kommen auf jeden Fall mehr Touristen als in der kälteren Jahreszeit. Letztes Jahr hatten wir im Juli und August schon so 700 bis 800 Besucher im Monat. Im Moment würde ich sagen, sind’s ungefähr 20 bis 25 Besucher am Tag. Am Wochenende wird’s dann aber auch schon mehr.