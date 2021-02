Vereinsnachrichten aus dem Regionalverband : Vereinsnachrichten und Termine aus dem Regionalverband

Das Vereinsleben geht auch im Lockdown weiter. Ideenreiche Vorstände und rührige Mitglieder behalten – natürlich regelkonform – die Ziele ihrer Vereine im Blick. Und sie planen für die Zeit nach der Pandemie. Zwei Beispiele:

Ka-Ju-Ka Hühnerfeld zaubert ein Lächeln ins Gesicht: Die Corona-Pandemie zwang den Verein zwar, die Kappensitzungen abzusagen. Dennoch bringt der Verein „Faasend-Stimmung“ in die Wohnzimmer. Seit dem 11.11. zeigt er in den sozialen Netzwerken Beiträge aus früheren Kappensitzungen. Der Vorsitzende Dirk Aulenbacher: „Am Faasnachtswochenende werden wir in Hühnerfeld närrische Tüten an jeden Haushalt austeilen“ – für „Faasend-Stimmung“ im Lockdown.