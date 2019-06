Vereinsnachrichten : Die Sommerfeste locken

Der Karnevalsverein „Die Quierschder Wambe“ lädt am 15. und 16. Juni zu seinem Sommerfest neben dem Vereinsheim in der Glashüttenstraße 5. Los geht’s am Samstag um 16 Uhr. Abends wird das DJ Team „Back2Back“ für Stimmung sorgen.

Am Sonntag lädt der Verein ab 10 Uhr zum Frühschoppen ein, der von den Musikfreunden Quierschied begleitet wird. Für den Nachmittag hat die Wambe-Jugend ein Bühnenprogramm vorbereitet. Ab 15 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen.

Der Kneippverein Riegelsberg bietet ab Mittwoch und Donnerstag, 3./4. Juli, neue Kurse „Babys in Bewegung“ (BiB) an. In der alten Malerschule (Kurze Straße 5) geht es dann um eine frühkindliche Förderung für die Altersgruppen von drei bis 18 Monaten (aufgeteilt in vier Altersgruppen). Ein Kurs (60 Euro) umfasst zehn Termine. Anmeldung bei Kursleiterin Kerstin Kutz, Tel. (01 72) 6 73 14 29 oder (0 68 06) 9 82 95 18.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Sitterswald öffnet am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr wieder ihren Biergarten in der Nauwieserstraße 2a gegenüber der Turnhalle direkt am Premiumwanderweg. Wer unterwegs ist und nach einer Einkehrmöglichkeit im Schatten großer Bäume sucht, um dort bei einem kühlen Getränk und einem herzhaften Imbiss die Natur zu genießen, ist bei der Awo herzlich willkommen. Außerdem gibt’s Kaffee und Kuchen und Spielgeräte für die Kinder. Die Terrasse bietet Schutz gegen Wind und Sonne. Bei Regen bleibt der Biergarten zu.