Sparverein macht‘s möglich : Gewinnsparer lassen auch die Feuerwehr Gerlfangen strahlen

Symbolische Schlüsselübergabe von Niederlassungsleiter Peugeot Stellantis & You, Denis Creutzmeyer, an VVB-Vorstandsmitglied Andreas Heinz im Beisein des Sparvereins, vertreten durch Jens Remlinger Foto: VVB/Stefanie Klam

Saarbrücken/Gerlfangen Dank der Gewinnsparer der VVB (Vereinigte Volksbank) sind jetzt jetzt vier nagelneue Spendenfahrzeuge an soziale und karitative Einrichtungen übergeben worden. Mit dem Reinertrag, der Monat für Monat durch den Kauf der Gewinnlose erwirtschaftet wird, wurden sie angeschafft.

Übergeben wurden die Fahrzeuge bei Peugeot Stellantis & You in Saarbrücken.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder hier in Saarbrücken zu Gast sein dürfen und die Einrichtungen zu ihren neuen Fahrzeugen beglückwünschen können“, sagte Andreas Heinz, Vorstandsmitglied der VVB. „Mittlerweile sind VVB, Sparverein Saarland und Stellantis ein eingespieltes Team, wenn es um die Übergabe der Spendenfahrzeuge geht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.“ Die Spendenfahrzeuge wurden von den Einrichtungen bereits heiß erwartet und werden umgehend zum Einsatz kommen – sie erleichtern nicht nur die tägliche Arbeit, sondern tragen wesentlich dazu bei, verschiedene Hilfsangebote erst möglich zu machen.