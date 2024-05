Relegation im Saar-Fußball Es geht darum, die Nerven zu behalten

28 Siege aus 34 Spielen, nur eine Niederlage, 89 Punkte, dazu ein Torverhältnis von 120:27 – und am Ende doch mit leeren Händen dastehen? Der SC Halberg Brebach hat in der Fußball-Verbandsliga Süd-West eine überragende Runde gespielt. Doch Saarlandliga-Mitabsteiger FC Rastpfuhl war einen Hauch besser, hatte am Ende zwei Punkte mehr, sodass es nur zur Vizemeisterschaft reichte. „Es wäre extrem bitter, wenn es trotz der starken Runde nichts mit dem Aufstieg werden würde – daran darf man gar nicht denken“, sagt Günter Erhardt.