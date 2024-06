Grüner Daumen Gemeinsam gärtnern für eine grünere Stadt

Dann war eine zufällige Begegnung mit Bernd Pohl vom Fase-Netzwerk ausschlaggebend. „Er betreibt den Coworking Space Halle4 und sagte, wir haben was Graues, macht ihr was Grünes daraus“, erinnert sich Katja Palgen. Die Lage, innenstadtnah, war perfekt, die Dachterrasse mit 100 Quadratmetern hatte die ideale Größe. Und selbst die Infrastruktur der Halle darf mitgenutzt werden. So legte der Verein los. Hinzu kommt, dass alle, die in der Halle4 arbeiten, auch die Dachterrasse nutzen können. So können sie sich heute frische Kräuter pflücken, um die Mahlzeiten zu würzen. Es ist eine ideale Lösung für alle.