Lernen in Malstatt : Malstatt-Förderer werben für die „Bildungswerkstatt“

Lernen in Malstatt

Malstatt Auf dem Malstatter Kirchberg soll es bald ein Förderangebot für Kinder aus dem Stadtteil geben. Profitieren sollen davon jene, die nicht nur im Lockdown keinen fairen Zugang zu guten Bildungsmöglichkeiten haben.

Diese soll auf dem Kirchberg als zusätzliche Einrichtung Schulen, Kitas und außerschulische Bildungsangebote ergänzen. Sie wird seit rund drei Jahren von vielen Akteuren im Stadtteil vorbereitet. Der Mags-Vorstand stellt fest, viele Kinder seien im Lockdown von der Bildung abgeschnitten worden. Kitas im Notbetrieb, fehlender Unterricht und unzureichende Rahmenbedingungen für die Online-Schule hätten viele junge Leute in ihrer Entwicklung zurückfallen lassen. Das betreffe insbesondere Kinder mit Sprachproblemen. Dass in Malstatt schon jetzt fast 200 Kita-Plätze fehlen, verschärfe das Problem.

Familien, Kitas und Schulen brauchten „unterstützende Strukturen für einen niedrigschwelligen Zugang zu Bildung und neuen Formen des Lernens “. Hier setze die Bildungswerkstatt an als Ort des Lernens mit „Kopf, Herz und Hand“ vor allem in Sprachbildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Geplant sind Förderangebote, bei denen Kinder und Jugendliche mit Lerndefiziten und Sprachbildungsbedarf einen Erwachsenen an ihrer Seite haben. Die Stadtteilförderer verlangen für ihr Vorhaben Unterstützung von Regionalverband und Land. Unterstützungszusagen, insbesondere zu Personal- und Sachkosten für den langfristigen Betrieb der Bildungswerkstatt, seien bis dato nicht eingetroffen