Spendenaktion in der Saarbrücker Fußgängerzone : Gute Tat und schöne Locken

Saarbrücken Mitglieder des Vereins „Interkulturelles Haus Saar“ wollten etwas für die Unwetteropfer tun. Sie schenkten Menschen in Neunkirchen und Saarbrücken Freude. Und die spendeten gern.

(red) Ein schicker Rasta-Zopf für den Sommer und die Möglichkeit, zugleich Menschen in Not zu helfen? Eine Aktion des Vereins Interkulturelles Haus Saar in Neunkirchen verband beides. Und zwar zugunsten der Menschen, die in den Unwettergebieten auf jeden Cent angewiesen sind. Veranstaltet hat der Verein die Spendenaktionen zuerst auf dem Neunkircher Stummplatz und am vergangenen Wochenende in der Saarbrücker Fußgängerzone. Das Hochwasser habe viele Menschen das Leben gekostet, Hunderte seien obdachlos, und die Katastrophe betreffe auch viele Unternehmen. Die Vereinsvorsitzende Omoniyi Ogodo-Bach sagte zum Auftakt der Aktion in Neunkichen auf dem Stummplatz: „Wir lassen die Hochwasseropfer nicht im Stich.“