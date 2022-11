Integration und Gesundheit : Verein Haus Afrika richtete Kongress zu Corona-Folgen aus

Saarbrücken Die Saarbrücker Einwanderer-Organisation debattierte über die Folgerungen aus der Pandemie.

(red/ole) Der Verein Haus Afrika will die kulturelle Vielfalt der Menschen spiegeln, die aus anderen Ländern nach Saarbrücken gekommen sind. Und er will auf ihre Lebenswirklichkeit in der sogenannten Ankunftsgesellschaft mit all ihren Facetten hinweisen. Bei Konferenzen greift Haus Afrika große Themen auf, welche die Saarbrücker mit Wurzeln in anderen Kulturkreisen bewegen.